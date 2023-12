Allunga il passo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di gennaio salgono del 6,53% a 35,71 euro al MWh, per effetto delle tensioni sul Mar Rosso e delle tempeste di vento in Gran Bretagna che rallentano le consegne di gas naturale liquefatto via nave.



