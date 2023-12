Borsa: Milano incerta (-0,2%) con l'Europa, tiene Tim

I primi scambi in Piazza Affari confermano l'avvio leggermente negativo, in linea con gli altri listini azionari europei: l'indice Ftse Mib cede lo 0,2%, con Stm, in calo di un punto percentuale, che è il peggiore tra i titoli a elevata capitalizzazione di Milano.

Qualche vendita anche su Amplifon e Prysmian (-0,9%), con Pirelli che cede lo 0,8%. Tiene Tim (+0,4%) a quota 0,3 euro dopo la corsa di ieri, mentre Erg sale dello 0,6% sull'ingresso nelle rinnovabili negli Stati Uniti.

Stabile lo spread Btp-Bund su quota 161.



