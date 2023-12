Borsa: l'Europa negativa in attesa dei dati Usa, Milano -0,5%

I mercati azionari del Vecchio continente restano leggermente negativi in attesa della raffica di dati dagli Stati Uniti del primissimo pomeriggio: la Borsa peggiore è quella di Amsterdam che scende di oltre mezzo punto percentuale, con Francoforte, Parigi e Milano in calo dello 0,5%. In ribasso dello 0,3% Londra, mentre Madrid oscilla sulla parità.

L'attesa è soprattutto per il dato del prodotto interno lordo e dei sussidi di disoccupazione dagli Usa, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni che resta stabile sui 161 punti base.

La visione che le banche centrali non insisteranno nella loro politica aggressiva sui tassi sta favorendo tutti i titoli di Stato europei, con il rendimento del prodotto del Tesoro che viaggia anche sotto il 3,6%, ai minimi da oltre un anno. Calmo l'euro su quota 1,09 contro il dollaro.

Sul fronte dell'energia, il gas prosegue il suo rimbalzo e sale del 5% a 35 euro al Megawattora, mentre il petrolio oscilla di qualche frazione attorno ai 74 dollari al barile.

In questo quadro in Piazza Affari i cali maggiori sono di Stm (-1,5%) e Ferrari (-1,3%), con le banche generalmente intonante al negativo. Positiva invece Tim (+1% a 0,3 euro), con Erg che cresce di un punto percentuale dopo l'ingresso nelle rinnovabili negli Stati Uniti. Bene Recordati, in rialzo dell'1,5%.



