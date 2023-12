Borsa: Europa poco mossa con dati e listini Usa, Milano -0,3%

Appaiono poco mossi i listini europei con le richieste di sussidi di disoccupazione e il Pil negli Usa e gli indici positivi a New York. Il rialzo inferiore alle stime delle prime si compensa con quello del Pil (+4,9 anziché +5,2%), confermando così la fiducia degli investitori su un possibile calo dei tassi usa nel corso del 2024, come previsto peraltro dalla stessa Fed. Milano riduce il calo allo 0,3%, poco meno di Francoforte e Parigi (-0,27% entrambe) e Londra (-0,4%), mentre Madrid (+0,02%) si mantiene in parità.

Cala a 160 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 3 punti al 3,55% e quello tedesco di 2,2 punti all'1,94%. Debole il dollaro a 0,9 euro e 0,78 sterline, in rialzo l'oro (+0,48% a 2.043,84 dollari l'oncia), contrastati il greggio (Wti -1,54% a 73,06 dollari al barile) e il gas naturale (+6,31% a 35,63 euro al MWh).

A parte i rialzi degli estrattivo-minerari Rio Tinto (+0,69%) e Anglo American (+0,79%) e del colosso chimico Basf (+2,35%), prevale il segno meno sui vari settori, dall'energia con Shell (-1,12%), Bp (-0,71%), TotalEnergies (-0,6%) ed Eni (-0,25%), alle auto con Volvo (-3,42%), Ferrari (-1,97%), e Volkswagen (-1,4%). Più cauta Stellantis (-0,42%), di cui S&P ha alzato il rating a Bbb+ con prospettiva stabile. Deboli i bancari Standard Chartered (-1,54%), Banco Bpm (-0,86%), Credit Agricole (-0,85%), Mps (-0,65%) e Intesa (-0,51%). Più cauta Unicredit (-0,31%), positive Commerzbank (+0,95%), dopo il via libera della Bce al riacquisto di titoli, Sabadell (+0,85%) e Bbva (+0,76%). In Piazza Affari sprint di Erg (+2%), che ha acquistato un portafoglio di impoanti eolici e solari negli Usa in partnership con Apex Clean Energy.



