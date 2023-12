Trainline, 22 e 23 i giorni 'caldi' per prenotare i treni Av

C'è ancora disponibilità ma il 22 e il 23 dicembre sono, come da attese, i giorni più 'caldi' per trovare un biglietto dell'alta velocità ferroviaria e tuttavia in Italia vince ancora il last minute. Dall'analisi dell'app di prenotazioni di treni e pulmann Trainline il collegamento Torino-Bari risulta essere tra i più "affollati": per i viaggi nella giornata di sabato 23 dicembre, al momento, solo il 17% dei biglietti è ancora disponibile. Sulla tratta Roma-Bari al momento solo il 24% di biglietti acquistabili su Trainline è ancora disponibile per viaggiare venerdì 22 dicembre.

Come emerge anche dai dati della app, Bari risulta essere una delle mete più raggiunte in treno durante il periodo natalizio, "considerata anche l'importanza per molti pugliesi di ritornare nelle loro città natali, specialmente quelli che vivono e lavorano nelle grandi città come Milano, Torino e Roma".

D'altro canto, "alcune tratte presentano ancora una notevole disponibilità di biglietti. Questi dati non sorprendono: l'Italia infatti risulta essere il paese dove le prenotazioni last-minute la fanno da padrone". Secondo i dati di Trainline, infatti, nel 2022 gli italiani hanno prenotato in media solo 5 giorni prima della partenza, rispetto invece ai più pianificatori francesi (10 giorni prima), spagnoli (12 giorni prima) e tedeschi (15 giorni prima).



