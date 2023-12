Inps, a novembre autorizzati 39 milioni ore cig, -4,9% su anno

Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate nello scorso mese di novembre sono state 39,1 milioni, il 20,8% in meno rispetto al precedente mese di ottobre (49,4 milioni) e il 4,9% in meno rispetto a novembre 2022. Lo comunica l'Inps.

Nei primi 11 mesi del 2023, emerge dall'Osservatorio sulla cassa dell'Inps, le ore complessivamente autorizzate per cig e solidarietà sono state 393,2 milioni con un calo del 28,29% rispetto ai 548,29 dello stesso periodo del 2022. Il dato è legato al crollo delle autorizzazioni per i fondi di solidarietà (-89,97%).

Per quanto riguarda le singole tipologie d'intervento, le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a novembre 2023 sono state 25,5 milioni (-1,9% su ottobre, +0,3% su novembre 2022).

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a novembre 2023 è di 12,9 milioni, di cui 5,3 milioni per solidarietà, con un incremento del 4,5% rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell'anno precedente (12,4 milioni di ore). A novembre 2023, rispetto al mese precedente si registra un calo del 40,1%.

Gli interventi in deroga autorizzati a novembre 2023 sono stati pari a 51mila ore, con una calo congiunturale del 72% e un aumento tendenziale del 24,9% su novembre 2022 (41mila ore).

Il numero di ore autorizzate a novembre 2023 nei fondi di solidarietà è pari a 606mila e registra un calo del 62,4% rispetto al mese precedente (1,6 milioni di ore). Rispetto a novembre 2022 si registra una riduzione dell'81,4%.



