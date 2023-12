Inail, contro gli infortuni 1,5 miliardi nel 2024

Più risorse per la riduzione degli infortuni sul lavoro, anche con un raddoppio degli sconti sul premio per le aziende: gli investimenti in salute e sicurezza il prossimo anno potrebbero superare il miliardo e mezzo. È quanto indicato dall'Inail nel corso della conferenza stampa dopo l'ok al bilancio di previsione 2024, con la ministra del Lavoro, Marina Calderone. Tra le iniziative, il nuovo bando Isi, pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale, da 508 milioni, di finanziamento alle imprese per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza. Si tratta dell'importo più alto stanziato nelle 14 edizioni.



