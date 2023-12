Borsa: Milano tiene con l'Europa, bene Tim

I primi scambi confermano per l'avvio marginalmente positivo per le Borse europee, con Londra in chiara salute dopo il dato dell'inflazione di novembre migliore delle stime che sale dell'1,5%.

In Piazza Affari l'indice Ftse Mib cresce dello 0,1% in un clima comunque incerto. Lo spread Btp-Bund, dopo una partenza in calo, oscilla attorno a quota 160 della chiusura di ieri, mentre il gas conferma il rialzo del 4% a 34 euro al Megawattora.

Tra i titoli principali spicca Tim (+3% a 0,29 euro) dopo le conferme delle partecipazioni al progetto rete da parte di F2i e della Fondazione Crt. Bene Iveco, Eni e Saipem che salgono di un punto percentuale. Deboli invece Bper, che cede l'1,6%, e Banco Bpm, in calo del 2,3%.



