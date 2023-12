Le Borse europee chiudono in rialzo con gli investitori che scommettono sul taglio dei tassi d'interesse nel prossimo anno. I mercati cercano spunti dagli esponenti delle banche centrali e valutano i dati macroeconomici, in particolare quelli relativi all'inflazione.

Seduta positiva per Londra (+1,02%), con l'inflazione che frena, Parigi (+0,28%) e Francoforte (+0,19%). Piatta Madrid (-0,04%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA