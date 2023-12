Presidente porti Europa, con Suez fermo East Med isolato

"Per quanto riguarda Trieste avremo almeno due, tre settimane di stop: dal 27 dicembre a metà gennaio non avremo navi, che stanno circumnavigando l'Africa. Se la situazione perdura, mi chiedo: una nave che circumnaviga l'Africa che interesse ha a entrare nel Mediterraneo o a raggiungere il Mediterraneo orientale o l'Adriatico? Il West Med si salva; East Med andrà servito in transhipping". E' lo scenario delineato all'ANSA da Zeno D'Agostino, presidente Espo (European Sea Ports Org.) e del porto Trieste, per i problemi a Suez, che favoriscono i porti del Nord Europa, dove arriverebbero le navi una volta circumnavigata l'Africa.



