Ok ministri Ue a proroga di un anno del price cap al gas

I ministri dell'Ue hanno raggiunto l'accordo politico per prorogare di un anno, fino al 31 dicembre 2024, il regolamento d'emergenza sull'energia, che include il tetto al prezzo del gas. Lo comunica il Consiglio Ue. Oltre al price cap, le misure adottate nel dicembre 2022 in risposta alla crisi energetica innescata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia includono anche gli acquisti congiunti e le autorizzazioni accelerate per le rinnovabili.

Prezzo del gas in ampio calo dopo la corsa del 7% della vigilia: sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa, il future sul metano con consegna a gennaio scende dell'8% a 32,5 euro al Megawattora, aggiornando così i minimi da oltre due anni.



