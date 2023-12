Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in forte ribasso: il differenziale è a 163 punti base, correggendo i minimi da fine agosto.

Il rendimento del prodotto del Tesoro, in riduzione maggiore rispetto al trend comunque in discesa per tutti i titoli di Stato europei, è al 3,64%, con un taglio di circa dieci punti base.



