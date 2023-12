Inps, a novembre più di 823mila famiglie con il Rdc

A novembre 2023 hanno ricevuto il Reddito o la pensione di cittadinanza 823.695 famiglie in Italia per 1.825.108 persone coinvolte e una spesa di 463,96 milioni di euro. Lo si legge nell'Osservatorio Inps sul Reddito di cittadinanza secondo il quale l'importo medio erogato per le famiglie con il sussidio è stato di 563,27 euro. A ottobre le famiglie interessate erano state secondo l'Osservatorio 836.760.

Nel Sud e nelle Isole hanno ricevuto il sussidio 540.296 famiglie (il 65,59% del totale) per 1.305.932 persone coinvolte e un importo medio di 599,28 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA