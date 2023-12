Il prezzo del gas ad Amsterdam è partito in ribasso a 34 euro al megawattora (-4,22%). Ieri in chiusura il contratto Ttf aveva segnato i 35 euro anche per la tensione in Mar Rosso dopo gli attacchi alle navi mercantili da parte dei militanti yemeniti Houthi che oggi sembrano preoccupare meno non solo il gas ma anche il petrolio le cui quotazioni si muovono introno la parità stamattina.



