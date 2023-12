I prezzi delle case accelerano a +1,8% annuo, vendite in calo(2)

Nel trimestre precedente era stata registrata una contrazione delle compravendite del 16%.

"Nel terzo trimestre 2023 torna ad accelerare la dinamica tendenziale dei prezzi delle abitazioni, alimentata soprattutto dall'andamento dei prezzi delle abitazioni nuove, che aumentano dell'8,0% su base annua. I prezzi delle abitazioni esistenti crescono, invece, solamente dello 0,5%", è il commento dell'Istat. Nel trimestre precedente i prezzi delle case nuove avevano segnato +0,5% e quelli delle esistenti +0,7% annua.

La stabilità dell'indice dei prezzi su base congiunturale è la sintesi di dinamiche di segno opposto tra i prezzi delle abitazioni nuove che aumentano dell'1,6% rispetto al trimestre precedente e quelli delle abitazioni esistenti che diminuiscono dello 0,4%, (era +1,8% nel secondo trimestre 2023).

In media, nei primi tre trimestri del 2023, rispetto allo stesso periodo del 2022, i prezzi delle abitazioni aumentano dell'1,2%, con quelli delle abitazioni nuove che fanno registrare +4,5% e quelli delle abitazioni esistenti che crescono dello 0,5%.

Il tasso di variazione acquisito dell'Ipab per il 2023, che corrisponde alla crescita che si avrebbe per l'intero anno in caso di variazioni nulle nell'ultimo trimestre, è pari a +1,3%, con un incremento maggiore, +4,7%, per le abitazioni nuove e una crescita dello 0,6% per quelle esistenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA