Enria, 'priorità rafforzare banche a reggere agli shock'

"Gli esiti dello Srep confluiscono inoltre nelle nostre priorità strategiche per gli anni a venire.

Le nostre priorità di vigilanza per il 2024-26 riguardano il rafforzamento della capacità di tenuta agli shock macrofinanziari e geopolitici immediati, la riduzione dei tempi per il rimedio alle carenze nella governance e nella gestione dei rischi climatici e ambientali, la promozione della trasformazione digitale e della resilienza operativa". Così Andrea Enria, Presidente del Consiglio di vigilanza della BCE, sui risultati dello Srep 2023 e sulle priorità di vigilanza per il 2024-26.



