Borsa: Milano (+0,2%) piatta con l'Europa dopo Wall street

L'avvio timido di Wall street non ha sbloccato la seduta delle Borse europee, che continuano a viaggiare in genere poco sopra la parità con qualche intonazione più positiva: i listini finanziari migliori sono quelli di Francoforte e Madrid, che salgono dello 0,4%, con Amsterdam in rialzo dello 0,3% e Milano dello 0,2%. Piatte le Borse di Londra e Parigi.

Attorno alla parità Mosca, guardando anche al gas che conferma il suo ampio calo: il future sul metano con consegna a gennaio scende del 7% sotto i 33 euro al Megawattora, sui minimi da oltre due anni. Senza grandi variazioni il petrolio attorno ai 73 dollari al barile.

Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni sempre in forte ribasso: il differenziale è a 163 punti base, ai minimi da fine agosto. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,64%, con un taglio di circa dieci punti base.

In questo contesto, in Piazza Affari il titolo migliore tra quelli a elevata capitalizzazione è Mps, che sale del 2,5% a 3,07 euro. Bene anche Amplifon (+1,9%), Brunello Cucinelli (+1,8%) ed Hera, che sale dell'1,6%.

Tra le banche acquisti su Unicredit e Banco Bpm, in rialzo oltre il punto percentuale. Fiacca Tim (-0,6%), con Fineco sulla stessa linea. Debole Stellantis, in ribasso dell'1,3%.



