Borsa: Milano (+0,17%) cauta con l'Europa, in luce Amplifon

Piazza Affari si muove rialzo (+0,17%), seppur con cautela con le altre Borse europee in attesa del dato sull'inflazione dell'eurozona. Amplifon è la migliore (+2%) con Prysmian che ha riorganizzato la squadra di vertice (+1,58%), Campari (+1,29%) e Diasorin (+1,2%).

Sul fondo del listino ci sono invece Stellantis (-1,14%), Mediolanum (-0,33%) e Tim (+0,28%) ieri bene intonata per il consolidamento atteso nel settore grazie all'offerta di Iliad per Vodafone Italia.

Altrove le migliori piazze sono Francoforte (+0,3%) e Londra (+0,25%). Al palo Parigi (invariata) dove Casino perde il 7,4% all'indomani dell'annuncio di voler cedere in pratica tutti i suoi iper e supermercati.



