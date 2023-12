Borsa: l'Europa procede fiacca, cede l'energia con il gas

Le Borse europee sono fiacche con i listini già in clima natalizio mentre i future su Wall Street sono positivi. Sul mercato resta il tema dei tassi, il cui taglio deve essere fatto con prudenza, sottolinea il Governatore di Francia e componente della Bce, Villeroy. Altrimenti il rischio è una recrudescenza della "malattia dell'inflazione".

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna un quarto di punto con gli acquisti su immobiliare e tech mentre l'inflazione a novembre nell'Eurozona si conferma in discesa al 2,4% rispetto al 2,9% di ottobre e al 10,1% dell'anno prima.

Lente sempre sull'energia che oggi cede con i trader che ridimensionano il potenziale impatto del blocco traffico merci nel Mar Rosso sulle forniture di carburante all'Europa. Il gas perde il 6,5% con il prezzo a 33,2 euro al megawattora. Il petrolio è piatto con il wti a 72,5 dollari e il brent poco sopra i 78 dollari al barile.

Milano con il Ftse Mib è sulla parità (+0,04% a 30259 punti).

Pesa più di altre Stellantis (-2%) . Cede il risparmio gestito con Fineco (-0,9%) e Banca Generali (-0,6%). Debole Tim (-0,46%). Svetta invece Amplifon (+2,15%) così come Cucinelli (+1,7%) e Prysmian (+1,3%) con quest'ultima che ha varato il riassetto organizzativo.

Lo spread tra Btp e Bund è poco mosso a 166 punti con il rendimento del decennale in discesa e al 3,69%. Tra le altre Piazze, Francoforte guadagna lo 0,36%, Parigi è marginale a -.0,06% e lo è anche Londra.

Quanto ai cambi l'euro si rafforza ancora sul dollaro con cui scambia a 1,0934.



