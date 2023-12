Borsa: Asia incerta, bene Tokyo dopo la Bank of Japan sui tassi

Seduta contrasta sui listini asiatici dove ha brillato la Borsa di Tokyo (+1,41%) grazie alla decisione della Bank Japan di non variare i tassi che rimangono così negativi. Soffre invece lo yen.

A Hong Kong (-0,9% a scambi ancora in corso) hanno pesato invece le preoccupazioni degli investitori per le difficoltà dei gruppi del settore immobiliare: Country Garden ha segnato un ribasso record (-7,5%) per aver accantonato dei fondi per svalutazioni mentre China South City (-6,5%), in parte detenuta dalla città di Shenzhen, ha reso noto che non pagherà gli interessi dovuti domani, facendo così aumentare il rischio di default. Al palo i listini cinesi di Shanghai (+0,05%) e Shenzhen (+0,12%).

Chiusura in rialzo per Sydney (+0,84%).

Guardando verso Occidente sono leggermente sopra la parità i futures europei dove in mattinata sarà diffuso il dato sull'inflazione a novembre.



