Non si arresta il rialzo di petrolio e gas con le tensioni crescenti nel Mar Rosso per l'escalation degli attacchi alle navi mercantili da parte dei militanti Houthi.

Il Wti sale del 2,7% oltre quota 73 dollari, mentre il Brent si avvia verso i 79 dollari al barile. Quanto al gas, i contratti future con consegna a gennaio oltrepassano i 37 euro (+12%), dopo aver toccato in avvio di giornata un minimo a 32 euro al megawattora.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA