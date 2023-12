Mimit, settimana di incontri per il tavolo auto con Stellantis

Si insediano questa settimana i cinque gruppi di lavoro tecnici del tavolo sviluppo Automotive con l'obiettivo di identificare azioni e strumenti per la riconversione della filiera, la tutela dell'occupazione e e l'incremento della produzione di autoveicoli in Italia. Lo comunica una nota del ministero delle Imprese e del Made in Italy che, su impulso del ministro Adolfo Urso, ha istuito il tavolo con la partecipazione di Stellantis, delle Regioni sede di stabilimenti produttivi del comparto auto, dei sindacati e di Anfia, che rappresenta la filiera.

Da domani, martedì, a giovedì si riuniranno in sequenza tutti i gruppi di lavoro istituiti nel corso della riunione plenaria del 6 dicembre svoltasi al Mimit, Martedì 19 dicembre, si riuniranno i gruppi di lavoro "Volumi produttivi e mercato" e "Competitività ed efficientamento degli stabilimenti". Il giorno successivo, mercoledì 20 dicembre, sarà la volta dei gruppi su "Supply chain" e "Occupazione e formazione". Infine, giovedì 21 dicembre, si riunirà il gruppo tecnico su "Ricerca, sviluppo e innovazione".

Il prossimo incontro del tavolo, in seduta plenaria, è previsto entro il mese di gennaio 2024. Mentre per oggi pomeriggio è convocato il tavolo di crisi Acc Italia, automotive cells company Italia, per lo stabilimento di Termoli e il progetto della Giga Factory per la produzione delle batterie.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA