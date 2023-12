Innovit riparte con 6 programmi nella Silicon Valley

Innovit, l'Hub nato per sostenere e promuovere l'ecosistema economico, scientifico e culturale italiano negli Stati Uniti, compie il suo primo anno di attività e riparte con 6 programmi di accelerazione nella Silicon Valley.

Nel 2024 l'impegno del centro di innovazione e cultura italiano al fianco delle imprese italiane si intensificherà. Già da oggi è possibile candidarsi a sei nuove Call4innovit che, nel corso dell'anno, chiameranno a raccolta le migliori e innovative idee del Paese su Generative AI, Robotic, Hardware e Advanced Materials, Life Science e Digital Health, Green Energy, CleanTech, ClimateTech e AgriFoodTech, Fintech e Insurtech e per finire Space Economy.

Il centro ha visto le sue attività affidate, nell'ottobre 2022, dal ministero Esteri e Ie a Fondazione Giacomo Brodolini, think and do tank per l'innovazione e lo sviluppo locale e a Entopan Innovation, incubatore e acceleratore di Harmonic Innovation Group.

Tutte le call risultano aperte in contemporanea: Startup e Pmi innovative possono iscriversi da subito alla call più affine al proprio ambito. La scadenza delle application è cadenzata per coprire l'intero 2024. Le quattro edizioni di Call4innovit hanno ricevuto complessivamente ben 400 candidature, con oltre 200 realtà selezionata per programmi online di pre-accelerazione. A volare a San Francisco nella sede di Innovit al 710 di Sansome Street, sono poi stati 170 giovani imprenditori, espressione di oltre 100 startup e Pmi che hanno partecipato a più 180 sessioni di confronto e formazione organizzate grazie al lavoro di ben 220 professionisti delle Big Tech (Google, X, Amazon, Apple, Meta, Bosch, Microsoft, Oracle e Unity), venture capital della Silicon Valley, mentor ed esperti di Università prestigiose quali Stanford University e UC Berkeley.



