Dalle pensioni alla casa, primo ok in Senato alla manovra

Maratona notturna sulla manovra in commissione Bilancio al Senato. Approvati tutti gli emendamenti del governo e dei relatori, dalla sanità alle pensioni, passando per le misure sulla casa. Via libera anche all'emendamento delle opposizioni che stanzia 40 milioni a favore delle misure contro la violenza sulle donne. Nessuna modifica è invece stata approvata sul Superbonus. In mattinata è atteso l'ok finale della commissione, il testo passerà poi in Aula a Palazzo Madama per incassare il sì con la fiducia venerdì.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA