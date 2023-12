Da Banca Ifis 160mila euro in borse di studio al Coni

Banca Ifis ha erogato al Coni, per il terzo anno consecutivo, un finanziamento di 160mila euro destinato a borse di studio per i medagliati juniores del 2023.

L'iniziativa, presentata presso la Sala Giunta del Coni dal presidente del Comitato Olimpico, Giovanni Malagò, e dal Presidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio, produrrà per ogni euro investito un impatto sociale pari a 3,3 euro.

A stimarlo è il "modello di misurazione d'impatto", sviluppato dall'Ufficio studi di Banca Ifis in collaborazione con Triadi, che valuta come i 160mila euro erogati per le borse di studio genereranno un impatto sociale pari a 526mila euro, ovvero 3,3 volte.

L'analisi prende in considerazione quattro elementi: la valorizzazione della crescita del benessere personale degli atleti e delle proprie capacità; la riduzione dei costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per il supporto degli inattivi; la valorizzazione della formazione professionale, resa accessibile grazie alle borse di studio; la monetizzazione delle maggiori possibilità occupazionali e della crescita professionale perseguita dai giovani medagliati.

In tre anni Banca Ifis ha donato borse di studio per un valore complessivo di circa 500mila euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA