Calderone, 'già 40mila domande per l'Assegno di inclusione'

"Da oggi è operativa la piattaforma per inserire le domande per l'Assegno di inclusione, che si rivolge ai nuclei familiari in condizioni di fragilità. Alle 13 sono già state trasmesse e acquisite dal sistema 40mila domande, in gran parte frutto dell'inserimento diretto da parte dei cittadini" sul sito dell'Inps e in parte attraverso i patronati.

Lo indica la ministra del Lavoro, Marina Calderone, in conferenza stampa sull'Assegno di inclusione (Adi), le cui richieste sono partite oggi. La misura entra in vigore da gennaio 2024.



