Borsa: Milano prosegue in calo, scivola Diasorin

La Borsa di Milano (-0,4%) prosegue in calo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari scivola Diasorin (-3,7%), dopo il nuovo piano industriale. Lo spread tra Btp e Bund scende a 170 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,72%.

Nel listino principale brilla Tim (+1,7%), dopo le ultime vicende con il socio francese Vivendi e l'operazione per la rete e mentre si assiste ad un consolidamento del settore delle telecomunicazioni con la proposta di Iliad a Vodafone di fondere le attività italiane. Avanza anche Saipem (+0,7%) che ha siglato un accordo con Valmet per la decarbonizzazione dell'industria.

In ordine sparso le banche. Positive Banco Bpm (+0,8%), Unicredit (+0,5%), Bper (+0,1%), mentre sono in rosso Mediolanum (-0,2%) e Mps (-0,6%). Piatta Intesa (-0,06%).

Acquisti sull'energia con il prezzo del petrolio in rialzo.

In rialzo Tenaris e Eni (+0,6%). Vendite sulle utility con il prezzo del gas in calo. A2a cede lo 0,2%, Hera e Enel (-0,4%).

In fondo al listino Ferrari (-1,5%) e Nexi (-1,4%). Male Brunello Cucinelli (-0,9%), nel giorno del debutto nel listino principale di Piazza Affari.



