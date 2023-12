Borsa: Milano apre settimana debole, svetta Tim con le tlc

Avvio di settimana debole per la Borsa di Milano (Ftse Mib -0,44% a 30.241 punti) che, al pari delle altre Piazze finanziarie, paga le incertezze sul 'timing' del taglio dei tassi nel 2024.

Svetta Tim (+4,5%) sul consolidamento del settore delle tlc dopo che Iliad ha presentato a Vodafone una proposta di fusione delle attività in Italia. Bene poi Tenaris (+1,11%) ed Eni (+1,2%), titoli legati all'energia mentre gas e petrolio salgono con le tensioni crescenti nel Mar Rosso per l'escalation degli attacchi alle navi mercantili da parte dei militanti Houthi.

Nel credito buon passo di Unicredit (+1,84%) con il ceo Orcel che ha indicato possibili acquisizioni nel centro est Europa.

Giù Ferrari (-3,41%) tagliata a 'neutral' da Intermonte. Chiude pesante anche Diasorin (-1,93%), che venerdì a mercati chiusi ha presentato il piano industriale al 2027. Esordio amaro per Cucinelli (-1,28%) salita nell'indice principale al posto di Cnh.



