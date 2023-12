Al via le domande per l'Assegno di inclusione, si paga a gennaio

Partono le domande per l'Assegno di inclusione, la nuova misura di sostegno economico e inclusione sociale che entra in vigore da gennaio prossimo, con i primi pagamenti attesi già dalla fine del mese. E che dà l'addio al Reddito di cittadinanza. L'Adi è rivolto ai nuclei familiari che includono almeno una persona con disabilità, minori, over 60 o in condizioni di svantaggio. Le richieste si presentano sul sito dell'Inps e nel pomeriggio del giorno dell'esordio superano già quota 50mila. Per la gran parte, frutto dell'inserimento diretto da parte dei cittadini, sottolinea la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, per "rassicurare" chi temeva che la procedura fosse complessa.

Anche sulla platea interessata la ministra respinge le critiche e le accuse - tra l'opposizione e qualche sindacato - di chi sostiene che la nuova misura non dà risposte adeguate contro la povertà e lascerà fuori migliaia di persone rispetto al Reddito di cittadinanza. Replicando su questo punto anche all'ultimo studio di Bankitalia ("Non sono affatto convinta dell'analisi fatta", dice). E spiega che i numeri dei potenziali destinatari sono gli stessi: "Al primo gennaio 2023 c'erano 763mila nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza in condizione di fragilità, quella è la nostra platea per l'Adi", cui "abbiamo aggiunto ulteriori condizioni di fragilità".

Questa misura, insieme al Supporto per la formazione e il lavoro partito il primo settembre scorso, dà "risposte a bisogni specifici", rivendica Calderone. Un cambio di paradigma.

"Abbandoniamo il Reddito di cittadinanza, una misura meramente assistenzialista. Il governo si è assunto la responsabilità di voltare pagina", rimarca la viceministra del Lavoro, Maria Teresa Bellucci.

I primi pagamenti potranno dunque avvenire già a fine gennaio. Accolta la domanda, il beneficio decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (Pad). Ma in fase di prima applicazione, per le domande complete del Pad e presentate entro gennaio il beneficio sarà riconosciuto dallo stesso mese. Secondo il direttore generale dell'Inps, Vincenzo Caridi, entro il 31 gennaio si avranno "tutte le domande e i Pad sottoscritti dalla platea interessata". Assicurati i controlli ex ante.

L'assegno di inclusione verrà riconosciuto anche alle donne vittime di violenza e senza i vincoli reddituali fissati negli altri casi, perché considerate nucleo a se stante e quindi indipendenti dalla famiglia. Dove in certi casi nasce la violenza.

In generale, per quanto riguarda i requisiti economici, il valore dell'Isee non deve essere superiore a 9.360 euro. Il pagamento dell'Adi avverrà con la Carta di inclusione, ricaricabile emessa da Poste italiane, e potrà essere riconosciuto per 18 mesi e rinnovato, dopo la stop di un mese, per ulteriori 12 mesi. L'importo massimo annuo è di 6mila euro, incrementabile in base alla composizione del nucleo e alle necessità abitative. E' di 7.560 euro l'anno se il nucleo è composto da persone over 67.

Tra i sindacati - che nel pomeriggio incontrano la ministra proprio sull'Adi - la risposta non è univoca. La Cgil parla di "incontro deludente" che arriva dopo sette mesi dall'approvazione del decreto lavoro con cui è stata "superata una misura di contrasto alla povertà a carattere universale", il Reddito di cittadinanza, e introdotta "una misura categoriale", dalla quale "restano esclusi in troppi". La Uil conferma la sua preoccupazione e considera l'assegno di inclusione un provvedimento "complesso per gli addetti ai lavori, figuriamoci per gli aventi diritto". La Cisl chiede un monitoraggio "attivo ed assicurato in tempi congrui, a partire da un primo step da fissare nella prima metà di gennaio". L'assegno di inclusione rappresenta "un passo indietro nella lotta al contrasto alla povertà", afferma il presidente delle Acli, Emiliano Manfredonia.



