Jp Morgan-Goldman, con norme Basilea a rischio finanza green

L'ultima tranche delle norme internazionali sul capitale delle banche di Basilea rischia di ridurre gli investimenti privati nella finanza green, necessari peraltro per raggiungere gli obiettivi stilati dalla Cop28. E' l'allarme dei Jpo Morgan e Goldman Sachs riportato dalla Bloomberg secondo cui le norme, lanciate dopo la crisi finanziaria del 2008 e entrate in vigore con gradualità e attraverso una serie di pacchetti in questi anni, nella loro ultima versione, comporterebbo un impatto sul capitale del 25%.

Questo, secondo il coo di Goldman Sachs Daniel pinto "avrebbe sicuramente" effetto sulla cpaacità di destinare fondi a progetti green.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA