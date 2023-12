Enac, accordo a Tripoli per ripresa voli aerei Liba-Italia

La "ripresa" "e l'implementazione" dei voli aerei fra Italia e Libia è l'obiettivo dell'accordo firmato oggi a Tripoli dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma, su delega del Vicepremier e Ministro degli Affari Esteri Tajani. Secondo Di Palma "è stato già possibile far ripartire i collegamenti con Med Sky e l'accordo non prevede alcuna limitazione in termini di vettori". Il documento definisce la cornice per la ripresa del traffico aereo commerciale e recepisce le clausole europee in termini di safety, security e riconoscimento della designazione dei vettori, senza limitazione, e fair competition.



