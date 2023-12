Musk, gli immigrati non bastano, bisogna fare i figli

"L'immigrazione" non può risolvere il calo della "demografia" dei paesi industrializzati. Lo ha affermato Elon Musk nel suo intervento ad Atreju, citando il caso della Cina che perderà il 40% "della sua popolazione". Il patron della Tesla è salito sul palco della kermesse di FdI con uno dei suoi numerosi figli in braccio.

"Il mio consiglio a tutti i leader di governo e alle persone è: assicuratevi di avere bambini per creare una nuova generazione", ha aggiunto. Ad ascoltare l'intervento di Musk, in sala, la premier Giorgia Meloni, insieme al primo ministro dell'Albania Edi Rama e a presidente di Vox, Santiago Abascal.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA