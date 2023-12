Giorgetti, 'con il debito dobbiamo essere attenti'

"Quando si parla di economia italiana non possiamo ignorare che siamo inseriti in contesto più ampio", dove guerre, pandemia "hanno avuto impatto sui debiti pubblici.

Non siamo in un periodo normale, ma anormale, e costringe chi è più indebitato ad avere accortezza e attenzione": lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ad Atreju. Il ministro ha spiegato che "qualsiasi tipo di azioni che fa il governo deve ispirare credibilità, serietà perché ogni due settimane soggetti finanziari internazionali comprano il nostro debito e noi paghiamo di più o di meno in base alla affidabilità che abbiamo generato".



