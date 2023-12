Federmeccanica, nel terzo trimestre produzione -2% annuo

Nel terzo trimestre la produzione metalmeccanica è rimasta sostanzialmente invariata rispetto ai tre mesi precedenti (+0,1% dopo le flessioni registrate nel primo e secondo trimestre) ed è ancora inferiore del 2% nel confronto con lo stesso trimestre del 2022. Lo indica la 168esima indagine congiunturale di Federmeccanica sull'industria metalmeccanica - meccatronica italiana, in cui l'attività "si conferma in sofferenza" e nelle previsioni a breve "non si intravedono inversioni del trend negativo". Nel periodo gennaio-settembre la produzione metalmeccanica è mediamente diminuita dello 0,5% rispetto ai primi nove mesi del 2022.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA