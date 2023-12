De Nora prevede il 100% di prodotti sostenibili entro il 2026

Via libera al piano di sostenibilità di De Nora, con il 100% di nuovi prodotti sostenibili entro il 2026 e il 50% di emissioni in meno entro il 2030. Il gruppo elettrochimico, specializzato in elettrolizzatori per la produzione dell'idrogeno verde, prevede di destinare oltre l'80% delle spese in ricerca e sviluppo con un impatto positivo sugli obiettivi di sostenibilità dell'Onu (Sdg1) e una riduzione del 4% dei metalli nobiloi utilizzati nei rivestimenti catalitici entro il 2026.

"Il Piano Esg approvato oggi - spiega l'amministratore delegato Paolo Dellachà - rappresenta una tappa fondamentale nel percorso ambizioso di sostenibilità del Gruppo". "De Nora, attore leader nei principali segmenti di business in cui opera - sottolinea - mira a svolgere un ruolo da protagonista anche nella sostenibilità, con un focus sullo sviluppo di tecnologie 'clean' (pulite, ndr), favorendo la crescita economica attraverso un'attenta gestione delle risorse naturali, la circolarità e l'utilizzo di energie pulite".

"Il nostro percorso di sostenibilità - conclude - prevede un'attenzione particolare allo sviluppo delle persone attraverso un ambiente di lavoro stimolante e inclusivo, ed inoltre promuove iniziative di partnership e di supporto alle nostre comunità locali".



