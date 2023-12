Dal Superbonus risparmio di 9.050 gigawattora all'anno

Per il Superbonus al 110%, al dicembre 2022 il numero totale di progetti è stato pari a 352.101, con 60,76 miliardi di euro di investimenti ammessi a finanziamento, di cui 45,2 miliardi per lavori già conclusi, e un risparmio energetico complessivo pari a 9.050,04 GWh/anno. Lo rivelano il 12/o "Rapporto annuale sull'efficienza energetica" e il 14/o "Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti", elaborati dall'Enea.

I condomini hanno continuato a occupare la parte più rilevante, con il 43%. Seguono le tipologie di edifici unifamiliari con il 39,3% e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti presenti all'interno di edifici condominiali, con il 17,8%.



