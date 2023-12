Cub Trasporti, 'per Tar legittimo solo 4 ore sciopero Tpl'

Domani i dipendenti del Trasporto pubblico locale (Tpl) potranno scioperare a livello nazionale solo 4 ore, dalle 9 alle 13, come deciso dall'ordinanza del ministro Matteo Salvini che ha ridotto l'astensione - indetta da Cub, Cobas, Adl Cobas, Al Cobas e Sgb - prevista inizialmente per 24 ore. Il Tar del Lazio ha infatti - rende noto Cub Trasporti - respinto il ricorso d'urgenza dei sindacati di base rimandando "la trattazione del tema al 10 gennaio".

Secondo il segretario nazionale della Cub Trasporti, Antonio Amoroso, la decisione del Tribunale amministrativo "è pretestuosa e infondata perché comprime un diritto costituzionalmente tutelato, cioè la libertà di scioperare dei lavoratori in questo caso a difesa dei salari, della sicurezza degli auto-ferrotranvieri e dei viaggiatori. Ancora una volta vengono cancellati i diritti dei lavoratori".

Tra l'altro, contesta la Cub, il Tar sostiene che via sia "una particolare condizione di pericolo a causa delle avversità atmosferiche" e vi sia "un maggior aumento della mobilità non dettata da esigenze lavorative". Cioè, "traduce" la Cub, "la corsa agli acquisti natalizi".



