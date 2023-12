Borsa: Europa positiva nel finale con Wall Street, Milano +0,2%

Borse europee positive nel finale nel giorno dei tassi invariati di Boe e Bce, ma con la presidente Christine Lagarde che promette di "non abbassare la guardia" sull'inflazione. Un discorso, quello di Lagarde, che ha frenato l'entusiasmo della mattinata a seguito dei prossimi tagli annunciati ieri dalla Fed per il 2024. la migliore è Londra (+1,15%), seguita da Madrid (+0,65%), Parigi (+0,57%) e Milano (+0,22%), mentre Francoforte cede lo 0,09%. In rialzo il Dow Jones e il Nasdaq a New York. Contrastati il greggio (+3,63% a 71,98 dollari al barile) e il gas naturale (-2,62% a 34,88 euro al MWh). Bene l'oro (+0,3% a 2.040,16 dollari l'oncia), in calo il dollaro a 0,9 euro, 0,78 sterline e 89,48 rubli, mentre il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi scende a 167,7 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 12 punti al 3,8% e quello tedesco di 4,5 punti al 2,12%.

Acquisti sul comparto del lusso con Kering (+4,8%) e Richemont (+4,11%), insieme a Cucinelli (+6,5%), che dal prossimo 18 dicembre entra nell'indice Ftse Mib. In luce gli automobilistici Volvo (+6,14%), Renault (+6,8%), che ha rimodulato l'alleanza con Nissan, e Porsche (+4,19%) a differenza di Ferrari (-2,21%).

In ordine sparso le banche, con Barclays (+5,93%) e Bnp (+3,91%) positive, mentre in Piazza Affari soffrono Mps (-5,92%), Bper (-5,89%), Unicredit (-4,6%), Banco Bpm (-4,05%) e Intesa (-2,16%).



