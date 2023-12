Nel 2022 il salario medio degli uomini 33% superiore a donne

La retribuzione media nel 2022 è stata di 24.252 euro con una forte differenza tra uomini e donne legata in parte anche al minor numero medio di settimane lavorate e al part time oltre che ai diversi settori nei quali sono più impegnati i due generi e alle diverse mansioni.

Secondo L'Osservatorio Inps sui lavoratori dipendenti e indipendenti per gli uomini il reddito medio nel 2022 è stato di 27.254 euro con 43,9 settimane lavorate in media a fronte dei 20.378 euro medi delle donne con 42,1 settimane lavorate. In pratica gli uomini percepiscono in media il 33,74% in più delle donne. Se si guarda dal punto di vista delle donne le lavoratrici prendono il 25,23% in meno della retribuzione media maschile.



