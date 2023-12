In Italia contributi per pensioni al 33%, al top Ocse

Nel complesso, l'aliquota media di contribuzione effettiva per le pensioni nei paesi Ocse è del 18,2% del livello salariale medio nel 2022 con l'Italia che ha la quota' obbligatoria più alta, al 33%. Lo scrive l'Ocse nel Report Pensions at a glance'. Seguono la Repubblica Ceca con il 28% e la Francia con il 27,8%. "I paesi con tassi di contribuzione più elevati - si legge - spesso lo hanno fatto per prestazioni pensionistiche superiori alla media (come nel caso di Francia e Italia)". Un livello più elevato di aliquote contributive "potrebbe danneggiare la competitività del dell'economia e una riduzione dell'occupazione totale".



