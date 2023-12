Il prezzo del gas rimane ad Amsterdam sotto la soglia dei 35 euro dove è sceso alla vigilia, sui minimi da dicembre 2021.

Poco mosso dall'accordo trovato da Cop28 sulla transizione per abbandonare i combustibili fossili, il contratto Ttf, che fa da riferimento per il gas europeo, segna in avvio di giornata una leggera crescita, pari a +0,65%, a 34,9 euro al megawattora.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA