Fitch, 'il primo taglio dei tassi della Bce ad aprile'

L'agenzia di rating Fitch prevede che il primo taglio dei tassi da parte della Bce sarà ad aprile. In una nota gli analisti sottolineano come i dati dell'inflazione a novembre abbiano mostrato un ribasso notevole dell'indice dei servizi core che può confortare i timori dei falchi all'unterno del board. Per Fitch la Bce abbasserà le previsioni di crescita e inflazione.

La Bce dovrebbe moderare le attese del mercato su un anticipo dei tagli dei tassi a marzo. E' quanto scrive Franck Dixmier, Global Cio Fixed Income at Allianz Global Investors secondo cui l'istituto centrale, che nella riunione di domani dovrebbe mantenere fermi i tassi, "rimarrà cauta e vigilerà sull'andamento dei salari" e dei prezzi dell'energia anche con la recente decelerazione dell'inflazione.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA