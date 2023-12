Fed lascia tassi fermi ai massimi da 22 anni

La Fed lascia, per la terza riunione consecutiva, i tassi invariati in una forchetta fra il 5,25% e il 5,50%, ai massimi da 22 anni..La Fed segnala tagli dei tassi di interesse per totali 75 punti base nel 2024, quando i tassi sono attesi scendere al 4,6% dal 5,25%-5,5% attuale. E' quanto emerge dalle dot-plot, le tabelle allegate al comunicato della decisione di politica monetaria. "La crescita dell'attività economica è rallentata dal terzo trimestre" così come l'inflazione che, comunque, "resta elevata", afferma la Fed nel comunicato diffuso al termine della sua riunione.

"Il sistema bancario americano è solido e resiliente. Le condizioni finanziarie e di credito più stringenti per le famiglie e le imprese peseranno probabilmente sull'attività economica, le assunzioni e l'inflazione", aggiunge la Fed.

"Continueremo a valutare le informazioni e le implicazioni della politica monetaria" e "saremo pronti" ad aggiustarla "se emergeranno rischi che potrebbero impedire il raggiungimento dei nostri obiettivi".



