"Per la prima volta in assoluto" nella storia delle Cop "abbiamo scritto combustibili fossili nel testo". Lo ha detto il presidente della Cop28 Sultan Al Jaber nel discorso dopo l'approvazione del 'Global Stocktake'. "Siamo ciò che facciamo non quello che diciamo, quindi sono importanti le azioni che metteremo in campo" ha aggiunto.



