Comitato esecutivo Abi,'soddisfazione per accordo contratto'

"Il comitato esecutivo dell'Abi, riunito oggi sotto la presidenza di Antonio Patuelli, unanimemente esprime soddisfazione per il raggiungimento dell'Accordo di rinnovo del contratto collettivo di lavoro firmato il 23 novembre 2023 e ne condivide i contenuti". Lo si legge in una nota dove "il Comitato esecutivo ringrazia il Presidente del Casl, Ilaria Dalla Riva, per la forte determinazione e la responsabilità"- L'accordo, raggiunto con la piena e completa convergenza di tutti i componenti del Casl allargato, esplicherà i suoi effetti fino al marzo 2026. Si tratta di un accordo innovativo e dinamico, capace di accompagnare la vita professionale delle persone, in un contesto di profonda e continua trasformazione e che testimonia, in tutti gli aspetti disciplinati dal nuovo contratto, la centralità delle donne e degli uomini che lavorano in banca" conclude la nota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA