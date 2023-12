Borsa: Shanghai chiude a -1,15%, Shenzhen a -1,21%

Le Borse cinesi chiudono la seduta ai minimi intraday con una brusca correzione all'indomani della chiusura della Conferenza centrale sul lavoro economico che a Pechino, sotto la guida del presidente Xi Jinping, ha fissato le linee operative e le priorità per il 2024: l'indice Composite di Shanghai cede l'1,15%, a 2.968,76 punti, mentre quello di Shenzhen perde l'1,21%, scivolando a quota 1.845,43.

La Conferenza, nel resoconto dei media statali, ha preso atto che la Cina deve ancora superare "alcune difficoltà e sfide per rilanciare ulteriormente l'economia", nel mezzo di una domanda effettiva debole, un eccesso di capacità produttiva in alcuni settori e un aumento dell'incertezza esterna. Dopo l'analisi sull'andamento del 2023, sono state gettate le linee guida per il 2024, basate sull'impegno a rivolgere maggiore attenzione alla politica industriale - cosa che ha lasciato un po' perplessi gli investitori - piuttosto che sui grandi stimoli alla crescita, insieme alla volontà di "disinnescare in modo attivo ma sicuro i rischi nel settore immobiliare", senza tuttavia fornire elementi più dettagliati.



