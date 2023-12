Le Borse europee archiviano la seduta in calo in attesa della Fed stasera e domani della Bce e della Bank Of England.

Francoforte cede lo 0,15% con il Dax a 16.766 punti mentre Parigi perde lo 0,16% con il Cac 40 a 7.531 punti.

Sulla parità Londra (Ftse 100 +0,08% a 7.548 punti).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA