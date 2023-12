Amplifon si rafforza ed entra in Uruguay, acquisita Audical

Amplifon ha sottoscritto un accordo vincolante che permetterà alla società di entrare in Uruguay grazie all'acquisizione del gruppo Audical, il principale operatore nazionale nel settore della cura dell'udito. Il perfezionamento dell'operazione è atteso a gennaio 2024.

La rete Audical, con i marchi Audical e Centro Auditivo, è composta da 25 punti vendita diretti e vari distributori presenti su tutto il territorio, ha un fatturato annuo di circa 10 milioni di euro, in continua crescita negli ultimi anni, e circa 130 dipendenti e collaboratori.

Il gruppo Audical, azienda a controllo familiare attiva dal 1996, è da tempo leader di mercato in Uruguay, paese di 3,5 milioni di abitanti con un'economia dinamica e in crescita e un settore dell'hearing care con tassi di penetrazione e crescita interessanti. Con l'entrata in Uruguay salgono a 26 i paesi nei quali opera Amplifon nel mondo, per un totale di oltre 9.500 punti vendita. Le Americhe hanno generato complessivamente ricavi annui per circa 400 milioni di euro nel 2022 (circa il 20% del totale del gruppo Amplifon) tramite oltre 1.800 punti vendita.

L'ingresso in Uruguay è una "nuova tappa del nostro percorso di internazionalizzazione e di crescita nelle Americhe, un'area che sarà centrale nello sviluppo futuro di Amplifon", afferma Enrico Vita, amministratore delegato di Amplifon.



