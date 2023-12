Landini, 'ritorno all'austerity danno per lavoratori e Ue'

"Ritornare alle regole dell'austerità sarebbe un danno non solo per i lavoratori ma per l'Europa stessa". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel corso della conferenza stampa a Bruxelles in apertura della manifestazione contro l'austerity organizzata dalla Confederazione europea dei sindacati (Ces).

"Oggi è una giornata molto importante nella quale tutti i lavoratori europei tornano a prendere la parola e chiedono che l'Europa diventi un'Europa sociale, un'Europa dei lavoratori e non della finanza", ha sottolineato Landini.



