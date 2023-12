Cgil, in 15 anni -1,7 milioni di persone in età da lavoro

Ad ottobre scorso l'Italia ha raggiunto un livello di occupati di circa 23,7 milioni e un tasso di occupazione al 61,8%: una "apparente buona notizia" perché, rispetto ad ottobre 2008, si registra una crescita dell'occupazione di bassa qualità, con la spinta dai contratti precari. E perché in 15 anni si evidenzia un "drastico" calo della popolazione in età da lavoro: circa -1,7 milioni. E' quanto sottolinea uno studio della Cgil sul "Reale stato dell'occupazione in Italia". Questo, per la confederazione, mette in luce come la questione occupazionale, dal punto di vista demografico, abbia già assunto "caratteristiche allarmanti".

Infatti, sottolinea ancora la Cgil, se la popolazione lavorativa fosse rimasta la stessa di ottobre 2008, il tasso di occupazione ad ottobre 2023 si sarebbe attestato al 59,1%, crescendo soltanto di 0,8 punti e rimanendo ancora sotto il 60%.





